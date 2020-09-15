Зеленський поставив задачу привезти Олімпіаду в Україну, - міністр молоді і спорту

Фото: ua.tribuna.com

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт в ексклюзивному інтерв’ю ua.tribuna.com розповів про плани провести Олімпіаду в Україні. Таке завдання, незважаючи на колосальні витрати, поставив президент Володимир Зеленський.

"Президент поставив задачу привезти Олімпіаду в Україну. Але для цього потрібна матеріально-технічна база. Зараз ми дивимось, можливо це чи ні. Якщо можливо, то що потрібно збудувати.

Президент тиждень тому сказав мені дати технічне завдання, що потрібно для Олімпійських ігор. Зараз ми це готуємо. Дадуть нам Олімпіаду чи ні – це вже друге питання. Головне, що ми знову будемо будувати спортивні об’єкти, на яких потім будуть тренуватись українці", - повідомив міністр.

"Наскільки Олімпіада в Україні доречна, коли є купа інших галузей, що тут і зараз потребують чималих державних грошей? Так ми ніколи нічого не проведемо. Чому ні? Чому не провести всесвітню Універсіаду? Чому не провести чемпіонат світу? Це ж приїжджають іноземці, привозять кошти. Це ж поштовх в інфраструктурі – готелі, спортивні об’єкти. Якщо з розумом підійти та збудувати об’єкти, які не будуть простоювати", - впевнений Гутцайт.

"У нас же президент Федерації зі стрибків у воду Ігор Володимирович Лисов побудував басейн. Щороку проводять чемпіонат світу серед юніорів чи дорослих, чемпіонат Європи. У нас є потенціал.

От ми провели Євро-2012. Ви бачили, як нація об’єдналась? Супер! Як усі вболівали, як би комусь не було погано", - заявив Гутцайт.