Тоні Ляйстнер відреагував на образи на адресу його сім'ї, зокрема дружини.

Напередодні в рамках першого раунду Кубка Німеччини "Гамбург" на виїзді програв дрезденському "Динамо" - 1:4 і вилетів з турніру.

Після поєдинку під час флешінтерв'ю трапився неприємний епізод за участю захисника гостей Тоні Ляйстнера.

Один з місцевих фанатів вигукнув кілька образ на адресу сім'ї Ляйстнера, зокрема його дружини.

30-річний футболіст не стримався і вирішив провчити фана: Тоні заліз на трибуну і спровокував з кривдником бійку, яку погасили стюарди й інші вболівальники.

Футболіст устиг перепросити за все, що сталося, зазначивши, що зазвичай витримує будь-який тиск. Утім цього разу не зміг упоратися з емоціями.

Зазначимо, що Ляйстнер був гравцем "Динамо" з 2010 по 2014 рік.

Огляд поєдинку "Динамо" - "Гамбург" - на сайті офіційного мовника Кубка Німеччини.