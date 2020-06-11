На пустой от зрителей "Альянц Арене" в Мюнхене прошел второй полуфинальный матч Кубка Германии между "Баварией" и "Айнтрахтом".

В первом тайме хозяева диктовали гостям свои условия на поле, как итог – гол Ивана Перешича, забитый хорватом на 14-й минуте – 1:0.

Во втором тайме игра подравнялась. Это в основном объясняется чрезмерной самоуспокоенностью футболистов "Баварии", что привело к ответному голу Данни да Косты на 70-й минуте – 1:1.

Однако четырех минут хозяевам хватило, чтобы снова выйти вперед – 2:1. Гол Роберта Левандовски оказался победным для баварцев.

В финале соперником подопечных Ханса-Дитере Флика будет "Байер".