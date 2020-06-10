Месси является обладателем необычного достижения в Ла Лиге

Капитан "Барселоны" Лионель Месси является самым эффективным из действующих футболистов испанской Ла Лиги после выхода со скамейки запасных, сообщает AS.

32-летний аргентинец забил 24 мяча в чемпионате Испании, выходя на замену. Например, в прошлом году такое произошло в матчах против "Леванте", "Вильярреала" и "Леганеса".

За всю историю элитного испанского дивизиона только два футболиста имеют лучшие показатели - баск Хулио Салинас (28 голов), большинство своих голов после выхода на замену забивший за "Атлетик" и "Барселону, а также Оскар Де Паула (27), в основном выступавший за "Реал-Сосьедад".

В текущем сезоне аргентинец провел 31 матч за "блаугранас" во всех турнирах и забил 24 мяча при 16 голевых передачах. В Ла Лиге у него 22 матча, 19 голов и 12 ассистов.

Месси – на пути к своему 11-му титулу чемпиона Испании. Кроме того, Лео является 4-кратным победителем Лиги Чемпионов.