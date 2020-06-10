Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяСпорт

Месси является обладателем необычного достижения в Ла Лиге

Лео - самый результативный игрок после выхода на замену.

Месси является обладателем необычного достижения в Ла Лиге
Лионель Месси
Фото: tycsports.com

Капитан "Барселоны" Лионель Месси является самым эффективным из действующих футболистов испанской Ла Лиги после выхода со скамейки запасных, сообщает AS.

32-летний аргентинец забил 24 мяча в чемпионате Испании, выходя на замену. Например, в прошлом году такое произошло в матчах против "Леванте", "Вильярреала" и "Леганеса".

За всю историю элитного испанского дивизиона только два футболиста имеют лучшие показатели - баск Хулио Салинас (28 голов), большинство своих голов после выхода на замену забивший за "Атлетик" и "Барселону, а также Оскар Де Паула (27), в основном выступавший за "Реал-Сосьедад".

В текущем сезоне аргентинец провел 31 матч за "блаугранас" во всех турнирах и забил 24 мяча при 16 голевых передачах. В Ла Лиге у него 22 матча, 19 голов и 12 ассистов. 

Месси – на пути к своему 11-му титулу чемпиона Испании. Кроме того, Лео является 4-кратным победителем Лиги Чемпионов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также