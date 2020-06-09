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Капитан "Реала" к рестарту Ла Лиги до неузнаваемости изменил имидж

Серхио Рамос решил повременить с походом к цирюльнику.

Фото: EPA/UPG

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос заметно изменил свою внешность за время карантина.

Центральный защитник обзавелся шикарной бородой а-ля Фидель Кастро, что сразу добавило к его имиджу зрелость. Футболист опубликовал фото на своей странице в Instagram.

Отметим, что в условиях карантина, введенного во многих странах из-за пандемии COVID-19, посещение парикмахерских было невозможно.

По-видимому, Серхио так свыкся с новыми для себя реалиями, что решил пойти на эксперимент до самого окончания карантина.

Главное теперь, чтобы к "новому" Рамосу привыкли партнеры по команде.

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