Серхио Рамос решил повременить с походом к цирюльнику.

Фото: EPA/UPG

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос заметно изменил свою внешность за время карантина.

Центральный защитник обзавелся шикарной бородой а-ля Фидель Кастро, что сразу добавило к его имиджу зрелость. Футболист опубликовал фото на своей странице в Instagram.

Отметим, что в условиях карантина, введенного во многих странах из-за пандемии COVID-19, посещение парикмахерских было невозможно.

По-видимому, Серхио так свыкся с новыми для себя реалиями, что решил пойти на эксперимент до самого окончания карантина.

Главное теперь, чтобы к "новому" Рамосу привыкли партнеры по команде.