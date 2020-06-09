США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
США отказались рассекретить спутниковые снимки момента пуска российской ракеты по MH17
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
В Броварах выявили вспышку коронавируса в детском саду
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
В Украине подтвердили 463 новых случая COVID-19
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Родители не должны предоставлять справки с работы, чтобы ребенка взяли в детсад, - Степанов
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Начальника генштаба Армении уволили после пышной свадьбы в карантин
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
Минздрав объяснил увеличение количества новых случаев COVID-19
ГлавнаяСпорт

Трансферная стоимость состава команд топ-6 Английской Премьер-Лиги перевалила за 5 млрд долл.

Составлен рыночный рейтинг стоимости команд АПЛ.

Трансферная стоимость состава команд топ-6 Английской Премьер-Лиги перевалила за 5 млрд долл.
Кевин де Брёйне, Трент Александр-Арнольд и Маркус Рэшфорд
Фото: givemesport.com

Портал Give me Sport составил рейтинг клубов Английской Премьер-Лиги исходя из показателя общей стоимости их составов.

Даже с учетом реалий финансового кризиса в эпоху пандемии COVID-19, капитализация грандов английского футбола впечатляет.

Состав топ-6 команд АПЛ стоит 4,161 млрд фунтов или 5,285 долл.

Возглавляет номинацию, как и положено, действующий чемпион – "Манчестер Сити", состав которого оценивается более чем в 1 млрд долл.

К "горожанам" подтягивается потенциальный чемпион – "Ливерпуль". Суммарная стоимость "красных" также перевалила за 1 млрд.

Стоимость команды украинца Андрея Ярмоленко статисты определили в 342 млн долл., отправив "Вест Хэм" на 9-е место рейтинга.

Топ-10 рейтинга.

  1. "Манчестер Сити" - £ 927 млн. Средний возраст состава – 26,4 года. Средняя стоимость игрока - £ 33 млн.
  2. "Ливерпуль" - £ 881 млн. (27,2 и £ 30 млн).
  3. "Тоттенхэм Хотспур" - £ 642 млн (25,7 и £ 22 млн).
  4. "Челси" - £ 614 млн (26,3 и £ 21 млн).
  5. "Манчестер Юнайтед" - £ 583 млн (25,8 и £ 20 млн).
  6. "Арсенал" - £ 514 млн (25,5 и £ 19 млн).
  7. "Эвертон" - £ 375 млн (27,5 и £ 12 млн).
  8. "Лестер Сити" - £ 367 млн (27,1 и £ 13 млн).
  9. "Вест Хэм Юнайтед" - £ 268,6 млн (28,2 и £ 9,6 млн).
  10. "Вулверхэмптон" - £ 268,2 (25,7 и £ 9,9 млн).

Напомним, АПЛ планирует возобновится 17-го июня пропущенными матчами 28-го тура "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Арсенал".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также