Трансферная стоимость состава команд топ-6 Английской Премьер-Лиги перевалила за 5 млрд долл.

Портал Give me Sport составил рейтинг клубов Английской Премьер-Лиги исходя из показателя общей стоимости их составов.

Даже с учетом реалий финансового кризиса в эпоху пандемии COVID-19, капитализация грандов английского футбола впечатляет.

Состав топ-6 команд АПЛ стоит 4,161 млрд фунтов или 5,285 долл.

Возглавляет номинацию, как и положено, действующий чемпион – "Манчестер Сити", состав которого оценивается более чем в 1 млрд долл.

К "горожанам" подтягивается потенциальный чемпион – "Ливерпуль". Суммарная стоимость "красных" также перевалила за 1 млрд.

Стоимость команды украинца Андрея Ярмоленко статисты определили в 342 млн долл., отправив "Вест Хэм" на 9-е место рейтинга.

Топ-10 рейтинга.

"Манчестер Сити" - £ 927 млн. Средний возраст состава – 26,4 года. Средняя стоимость игрока - £ 33 млн. "Ливерпуль" - £ 881 млн. (27,2 и £ 30 млн). "Тоттенхэм Хотспур" - £ 642 млн (25,7 и £ 22 млн). "Челси" - £ 614 млн (26,3 и £ 21 млн). "Манчестер Юнайтед" - £ 583 млн (25,8 и £ 20 млн). "Арсенал" - £ 514 млн (25,5 и £ 19 млн). "Эвертон" - £ 375 млн (27,5 и £ 12 млн). "Лестер Сити" - £ 367 млн (27,1 и £ 13 млн). "Вест Хэм Юнайтед" - £ 268,6 млн (28,2 и £ 9,6 млн). "Вулверхэмптон" - £ 268,2 (25,7 и £ 9,9 млн).

Напомним, АПЛ планирует возобновится 17-го июня пропущенными матчами 28-го тура "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Арсенал".