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Пакьяо опроверг слухи о возможном участии в президентских выборах

Мэнни сосредоточен исключительно на боксе.

Пакьяо опроверг слухи о возможном участии в президентских выборах
Мэнни Пакьяо
Фото: boxingscene.com

Легендарный филиппинский боксер, владеющий в настоящее время поясом чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO), опроверг слухи о возможном участии в президентских выборах на Филиппинах, о чем ранее сообщил промоутер Top Rank Боб Арум.

"Насколько я помню, мы не говорили с ним о политике. В последний раз, когда мы созванивались, Боб обсуждал со мной следующий бой, но не политику. Наш разговор был целиком о боксе. 

Сейчас не время для подобных шагов на политическом фронте. У страны и так хватает проблем, и, чтобы облегчить тяжести соотечественников, нам необходимо единство. Многие в кризис потеряли работу, особенно это касается филиппинцев, кормившихся за рубежом, так что никому не стоит обострять ситуацию", - цитирует 41-летнего Пакьяо boxingscene.com.

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