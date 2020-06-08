Промоутер назвал сроки и место проведения объединительного боя Ломаченко – Лопес

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Боб Арум поделился мыслями об организации боя своего клиента с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Это будет потрясающее событие. Мы планируем устроить его в сентябре с ограниченным количеством зрителей. Наша команда ведет переговоры с клубом "Лас-Вегас Рэйдерс", у которого есть новый прекрасный стадион стоимостью 1,8 млрд долл.

Они сами обратились к нам с предложением провести этот поединок на их арене. Возможно, в присутствии 10 тыс. зрителей. Мы работаем над этим. Я не хочу раскрывать все карты, пока мы не удовлетворим требования всех регулирующих органов", - приводит слова Арума Sky Sports.

Фото: isport.ua Allegiant Stadium - домашняя арена "Лас-Вегас Рэйдерс"

Добавим, что по сведениям ringside24.com украинец уже 15 июня вылетает в США для подготовки к бою с Лопесом.

Тем временем, Теофимо признался, что в настоящее время весит около 71 кг, что на 10 кг превышает допустимый вес для поединка с Василием.

Однако американец гарантирует, что потеря веса не является для него проблемой.

"Я пью около восьми литров воды каждый день, это главное. Но когда я начинаю подготовительный лагерь, этот объем достигает десяти литров. Тогда идет сгонка, и килограммы идут вниз сами", - объяснил Лопес-младший.