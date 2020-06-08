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Игрок "Баварии" установил симпатичный рекорд Бундеслиги

Томас Мюллер в этом сезоне – альтруист.

Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер установил новый рекорд Бундеслиги, став "королем" по количеству результативных передач за отдельный сезон.

В рамках 30-го тура чемпионата Германии мюнхенцы в Леверкузене играли с "Байером" и доказали, что даже в одном из самых фармацевтических городов мира еще не создана "вакцина" против "Баварии" – чемпион и безоговорочный лидер нынешнего сезона уверенно победил - 4:2.

Одна из голевых передач на счету Мюллера.

Для 30-летнего Томаса это был 20-й результативный пас за сезон-2019/20 в чемпионате Германии. Он установил новый рекорд.

До поединка на "БайАрене" Мюллер по этому показателю входил в состав триумвирата - Эмиля Форсберга из РБ "Лейпциг" и выступавшего ранее за "Вольфсбург" Кевина де Брёйне.

Отметим, что статистика ассистов в Бундеслиге ведется с сезона-1992/1993.

Добавим, что Мюллер выступает за "Баварию" с 2007 года и за 347 матчей в чемпионате Германии отметился 117-ю голами. Больше него за мюнхенцев забивали лишь трое - Роланд Вольфарт (119), Карл-Хайнц Румменигге (162) и однофамилец Томаса - Герд Мюллер (365).

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