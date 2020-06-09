Владелец "Челси" купил картину Мунка "Крик" за $ 120 млн, - СМИ

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович купил на аукционе "Сотбис" картину норвежского художника Эдварда Мунка "Крик", сообщает championat.com, ссылаясь на телеграм-канал Sotheby's Life.

Фото: t.me/s/Sothebyslife

Стоимость покупки составила $ 120 млн. Абрамович приобрел один из четырех вариантов знаменитой картины. "Крик" - серия картин Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годом.

При этом источник, близкий к бизнесмену, факт покупки опроверг. Кроме того, в англоязычной прессе о продаже картины Мунка также не сообщалось.

Ранее Абрамович купил новую недвижимость. Как утверждает источник, во владении российского миллиардера оказалась вилла в Израиле, на покупку которой он потратил $ 64,5 млн. Этот дом стал самым дорогим в стране, а сделка - рекордной. Для Абрамовича это уже третья недвижимость в Израиле.

Абрамович купил "Челси" в 2003 году. После 29 туров "пенсионеры", набрав 48 очков, занимают четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, рестарт которой планируется на 17 июня.

Напомним, один из вариантов "Крика" был продан в июле 2012 года на аукционе Sotheby's за $ 119,9, став самым дорогим, на тот момент, произведением искусства, ушедшим с молотка на публичных торгах.