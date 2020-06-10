В АПЛ еще предстоит провести 9 туров.

Фото: EPA/UPG

В Англии уже никто не сомневается, что в нынешнем сезоне "Ливерпуль" впервые в своей истории станет чемпионом Английской Премьер-Лиги.

Во всяком случае, в этом не сомневается официальный гравировщик Лиги, который заранее нанес название мерсисайдского клуба на чемпионский Кубок АПЛ, который даже символично обзавелся красной ливреей.

Теперь в подтверждение гравировки "2019-20 Liverpool" подопечным Юргена Клоппа остается только набрать 6 очков в оставшихся 9-ти турах.

И первый матч "красным" предстоит провести против своих земляков из синей части Ливерпуля – "Эвертона". Поединок намечен на 21 июня.