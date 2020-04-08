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ГлавнаяСпорт

"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса

Скауты "красных дьяволов" обратили внимание на чешский трансферный рынок.

"Манчестер Юнайтед" первым из клубов АПЛ оформил трансфер в условиях коронавируса
Радек Витек
Фото: sigmafotbal.cz

"Манчестер Юнайтед" подписал молодого вратаря чешской "Сигмы" Радека Витека, сообщает официальный сайт клуба из Оломоуца.

Скаутов английского клуба впечатлила игра 16-летнего вратаря и клуб оформил его трансфер.

"Этот парень проделал большую работу. Я очень рад, что "Сигма" смогла отправить своего игрока в топ клуб.

Если Радек проявит себя в первой команде "Манчестер Юнайтед" в будущем или перейдет в другой клуб, то "Сигма" получит финансовую выгоду", - цитирует спортивного директора "Сигмы" Ладислава Минара пресс-служба.

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