Гвоздик завершил профессиональную карьеру боксера

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) решил "повесить перчатки на гвоздь", утверждает ESPN.

Промоутер украинского бронзового призера лондонской Олимпиады-2012 Эгис Климас прокомментировал решение своего клиента завершить карьеру.

По словам менеджера, Александр пошел на такой шаг, чтобы заняться бизнесом.

"Он очень умный парень. Саша понял, что заниматься одновременно и спортом, и бизнесом не получится. Он из тех, кто отдается делу на 100 процентов. Поэтому Гвоздик какое-то время думал над тем, чем ему заниматься дальше. Это его выбор", - цитирует Климаса ESPN.

Несколько слов о Гвоздике сказал основатель промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум. "Теперь он полон решимости продолжить бизнес-карьеру. Мы знаем, что он добьется успеха благодаря своим способностям, характеру и настойчивости. Все в Top Rank желают ему большой удачи в его дальнейшей карьере, - заявил бизнесмен.

Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона WBC в поединке против Адониса Стивенсона, отправив канадца в жесткий нокаут, который едва не стоил канадскому боксеру жизни.

Последний свой бой украинец провел в октябре 2019 года против россиянина Артура Бетербиева, которому и проиграл свой пояс.