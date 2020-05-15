Уайлдер может получить 10 млн долларов, отказавшись от матч-реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может заработать 10 млн долл., отказавшись от трилогии - прописанного в контракте права на матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Об этом сообщает The Athletic.

Отказ "Бронзового бомбардировщика" от боя с Фьюри является одним из двух условий, необходимых для организации поединка Фьюри с соотечественником Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Вторым условием является такой же отказ обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) от боя с Джошуа.

Напомним, что чемпионский бой между Джошуа и Пулевым может пройти в древнеримском амфитеатре.