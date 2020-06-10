Лучший украинский биатлонист поведал о "легальном допинге" в биатлоне

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты, в частности, в биатлоне.

"Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.

Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты", - цитирует интервью 28-летнего украинца Instagram-каналу PlayPro sports.ru.