Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
ВОЗ констатировала ухудшение ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяСпорт

Лучший украинский биатлонист поведал о "легальном допинге" в биатлоне

Дмитрию Пидручному известны лазейки в спортивном законодательстве.

Лучший украинский биатлонист поведал о "легальном допинге" в биатлоне
Дмитрий Пидручный
Фото: Instagram

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты, в частности, в биатлоне.

"Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне: из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.

Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты", - цитирует интервью 28-летнего украинца Instagram-каналу PlayPro sports.ru.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также