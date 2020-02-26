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Пидручный завоевал "бронзу" в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону

В первой же гонке копилка нашей сборной пополнилась медалью.

Пидручный завоевал "бронзу" в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону
Фото: IBU

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.

Уроженец села Остров, что в Тернопольской области, проиграл полсекунды хозяину турнира Сергею Бочарникову.

"Серебро" - у представителя Чехии Адама Вацлавика.

Отметим, что сборная Украина - одна из немногих команд, которая представлена на европейском первенстве сильнейшим составом. Остальные сборные дали возможность своим лучшим стреляющим лыжникам отдохнуть после чемпионата мира в Антхольц-Анерсельве, который завершился в прошедший уик-энд.

Итоги гонки:

  1. Сергей Бочарников (Белорусь) (0+2) 14:12,8
  2. Адам Вацлавик (Чехия) (0+3) +0,4
  3. ДМИТРИЙ ПИДРУЧНЫЙ (УКРАИНА) (1+2) +0,5

...

  • 15. Руслан Ткаленко (1+1) +55,1
  • 23. Артем Прима (3+3) +1:16,5
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