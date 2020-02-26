Пидручный завоевал "бронзу" в суперспринте на чемпионате Европы по биатлону

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы, который проходит в белорусских Раубичах.
Уроженец села Остров, что в Тернопольской области, проиграл полсекунды хозяину турнира Сергею Бочарникову.
"Серебро" - у представителя Чехии Адама Вацлавика.
Отметим, что сборная Украина - одна из немногих команд, которая представлена на европейском первенстве сильнейшим составом. Остальные сборные дали возможность своим лучшим стреляющим лыжникам отдохнуть после чемпионата мира в Антхольц-Анерсельве, который завершился в прошедший уик-энд.
Итоги гонки:
- Сергей Бочарников (Белорусь) (0+2) 14:12,8
- Адам Вацлавик (Чехия) (0+3) +0,4
- ДМИТРИЙ ПИДРУЧНЫЙ (УКРАИНА) (1+2) +0,5
...
- 15. Руслан Ткаленко (1+1) +55,1
- 23. Артем Прима (3+3) +1:16,5