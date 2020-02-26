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ГлавнаяСпорт

В чемпионате ЮАР фанат выехал на поле на внедорожнике, чтобы задавить арбитра

У них свои нравы.

Фото: сериншот
Редчайший и дичайший случай произошел в третьем дивизионе чемпионата ЮАР по футболу.

Один из агрессивных болельщиков после спорного решения рефери не нашел ничего лучшего, как сесть в свой внедорожник и на огромной скорости, влетев на футбольное поле, устроить охоту на рефери.

Сообщается, что просто чудом никто не пострадал в этом инциденте. Хотя арбитр был в сантиметрах от несчастного случая.

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