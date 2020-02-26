У них свои нравы.

Фото: сериншот

Редчайший и дичайший случай произошел в третьем дивизионе чемпионата ЮАР по футболу.

Один из агрессивных болельщиков после спорного решения рефери не нашел ничего лучшего, как сесть в свой внедорожник и на огромной скорости, влетев на футбольное поле, устроить охоту на рефери.

Сообщается, что просто чудом никто не пострадал в этом инциденте. Хотя арбитр был в сантиметрах от несчастного случая.