В Лиге Чемпионов прошли еще 2 матча 1/8 финала.
В Неаполе Azzurri принимали "Барселону".
Несмотря на статистическое удаление игрока "Барсы" Артуро Видаля на 89-й минуте, поединок на "Сан-Паоло" прошел довольно уныло, что подтверждает количество угловых, заработанных командами – всего 2 на двоих за весь матч.
Счет открыл "Наполи". В редкой контратаке хозяев Дрис Мертенс элегантно положил мяч в дальний угол ворот ударом с 20 метров.
Гости отыгрались в начале второго тайма усилиями Антуана Гризманна – 1:1.
Обзор матча "Наполи" - "Барселона" - на сайте официального вещателя ЛЧ.
Во втором матче вечера "Бавария" на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне не оставила "Челси" никаких перспектив по выходу в четвертьфинал, забив в ворота "пенсионеров" 3 безответных мяча.
Матч также не обошелся без удаления – защитник лондонцев Маркос Алонсо увидел перед собой на 83-й минуте прямую красную карточку.
Обзор матча "Челси" - "Бавария" - на сайте официального вещателя ЛЧ.
Сегодня матчами "Реал" – "Манчестер Сити" и "Лион" – "Ювентус" завершается первый раунд 1/8 финала.
Примечательно, что все 3 команды, представляющие Английскую Премьер-Лигу, свои первые матчи плей-офф проиграли.
Нарушат ли эту неприятную традицию "горожане" на "Сантьяго Бернабеу"?