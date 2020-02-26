Лишь "Наполи" сумел сыграть вничью с "Барселоной".

Футболисты "Баварии" могут быть довольны проделанной работой

В Лиге Чемпионов прошли еще 2 матча 1/8 финала.

В Неаполе Azzurri принимали "Барселону".

Несмотря на статистическое удаление игрока "Барсы" Артуро Видаля на 89-й минуте, поединок на "Сан-Паоло" прошел довольно уныло, что подтверждает количество угловых, заработанных командами – всего 2 на двоих за весь матч.

Счет открыл "Наполи". В редкой контратаке хозяев Дрис Мертенс элегантно положил мяч в дальний угол ворот ударом с 20 метров.

Гости отыгрались в начале второго тайма усилиями Антуана Гризманна – 1:1.

Обзор матча "Наполи" - "Барселона" - на сайте официального вещателя ЛЧ.

Во втором матче вечера "Бавария" на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне не оставила "Челси" никаких перспектив по выходу в четвертьфинал, забив в ворота "пенсионеров" 3 безответных мяча.

Матч также не обошелся без удаления – защитник лондонцев Маркос Алонсо увидел перед собой на 83-й минуте прямую красную карточку.

Обзор матча "Челси" - "Бавария" - на сайте официального вещателя ЛЧ.

Сегодня матчами "Реал" – "Манчестер Сити" и "Лион" – "Ювентус" завершается первый раунд 1/8 финала.

Примечательно, что все 3 команды, представляющие Английскую Премьер-Лигу, свои первые матчи плей-офф проиграли.

Нарушат ли эту неприятную традицию "горожане" на "Сантьяго Бернабеу"?