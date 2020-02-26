Стали известны предварительные дата и место третьего боя Фьюри – Уайлдер

У Уайлдера в контракте была прописана опция такого сценария.

Третий бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) скорее всего пройдет во второй половине июля в Лас-Вегасе.

Уайлдер подтвердил, что собирается активировать опцию о проведении третьего боя с Фьюри.

"Мы используем опцию на реванш. Мы в ожидании. Я воин, настоящий чемпион и всегда так сражаюсь. Бой пройдет летом, это точно", - цитирует Уайлдера news.sportbox.ru.

Условия контракта второго поединка между Фьюри и Уайлдером предусматривали, что третий бой, если понадобится, должен состояться к концу июля в США.

Вероятно, бой пройдет 18 или 25 июля.

Напомним, реванш Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг.