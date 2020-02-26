Все шесть немецких клубов выиграли первые матчи плей-офф еврокубков

Все шесть представителей Бундеслиги в плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы выиграли первые матчи в плей-офф.

Это случилось впервые за 31 год, сообщает официальный сайт Бундеслиги. Ранее немецкие клубы выигрывали все первые матчи на выбывание в еврокубках в 1989 году.

Напомним, старт победной серии немецких команд положила дортмундская "Боруссия", на прошлой неделе победив в Лиге Чемпионов "Пари Сен-Жермен" (2:1), а РБ "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

В 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" оказался сильнее РБ "Зальцбург" (4:1), "Вольфсбург" обыграл шведский "Мальме"(2:1), а "Байер" с таким же счетом "Порту".

Вчера "Бавария" не оставила шансов "Челси", разгромив "пенсионеров" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0.

Добавим, что ни одна команда не отыгрывала домашние 0:3 в еврокубках.