"Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Клуб с "Этихад" будет судиться с УЕФА.

"Манчестер Сити" воспользовался возможностью подать апелляцию на решение независимой Судебной палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) о дисквалификации клуба на два следующих сезона еврокубков, сообщает ВВС.

Соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

При этом CAS пока не готов назвать сроки оглашения решения по этому делу.

Ранее исполнительный директор чемпионов Англии Ферран Сориано заявлял, что приписываемые им нарушения "не соответствуют действительности".

Напомним, английская команда также была оштрафована на 30 млн евро.

"Горожане" допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей УЕФА, завышая спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА между 2012 и 2016 годами.