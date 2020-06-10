Претендент на Лигу Чемпионов от Украины может прекратить существование в случае невыхода в еврокубки

"Заря" столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и рискует вообще прекратить существование как профессиональный клуб, в случае невыхода в еврокубки, сообщает портал Tribuna.com.

По информации издания президент луганчан Евгений Геллер принципиально не выделяет деньги на клуб, который продолжает существовать на самоокупаемости, в основном, за счет вырученных на трансферах средств. В клубе также существуют задержки по зарплате.

Так, зарплату за февраль и март удалось выплатить только за счет осуществления трансфера ни минуты не сыгравшего за клуб Виллиана Гомеса, за которого "Заря" должна получить от "Крузейро" 1,7 млн долл., из которых пока зашла меньше половины от суммы продажи - 645 тыс. евро.

Фото: ua.tribuna.com Виллиан Гомес

Геллер дал понять, что для продолжения существования "Зари" клуб должен выходить в следующий розыгрыш как минимум Лиги Европы и получать призовые средства от УЕФА. В противном случае убыточный проект может закрыться.

В последний раз "Заря" играла в групповом раунде Лиги Европы в сезоне 2017/18. В двух последних розыгрышах ЛЕ луганчан останавливали на стадии квалификации РБ "Лейпциг" и "Эспаньол".

Отметим, что у луганского клуба в нынешнем сезоне есть неплохой шанс впервые в клубной истории сыграть в Лиге Чемпионов. За 7 туров до финиша Украинской Премьер-лиги "Заря" в борьбе за второе место опережает "Динамо" по дополнительным показателям, набрав с киевлянами по 49 очков.

В ближайшую субботу "мужики" в принципиальном споре за лигочемпионское место сыграют с киевлянами. Матч состоится на "Славутич-Арене" в Запорожье.