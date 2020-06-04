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Роналду за время коронавируса заработал в Instagram больше двух миллионов евро

"Солдат спит – служба идет".

Роналду за время коронавируса заработал в Instagram больше двух миллионов евро
Неймар, Месси и Роналду
Фото: francefootball.fr

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду за два месяца вынужденного простоя в спортивной карьере, вызванного пандемией коронавируса, заработал в Instagram 2,1 млн евро, сообщает Daily Mail.

Он опубликовал четыре рекламных поста. У 35-летнего португальца 219 млн подписчиков.

В свою очередь, капитан "Барселоны" Лионель Месси также опубликовал четыре рекламных поста. Однако доход аргентинца от "непрофильного актива" оказался куда скромнее - 1,45 млн. У Лео и подписчиков-то меньше - 151 млн.

Доход экс-одноклубника Месси по "Барсе" - Неймара составил 1,3 млн евро (138 млн подписчиков).

На четвертом месте расположился легендарный баскетболист НБА Шакил О'Нил, заработавший "всего-то" 653 тыс. евро. Он опубликовал 16 рекламных постов.

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