Украинская MVP Евролиги-2020 продолжит карьеру в России

Кроме Алины Ягуповой в российский клуб переходит Людмила Науменко.

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова, которая в нынешнем сезоне была признана MVP Евролиги, продолжит карьеру в новосибирском "Динамо", сообщает basket.com.ua.

Компанию Алине в "Динамо" составит партнер Ягуповой по национальной команде Украины Людмила Науменко.

Отметим, обе баскетболистки выступали за турецкие клубы – Ягупова выступала за "Фенербахче", а Науменко – за "Чукурова".

Новосибирский клуб на момент остановки сезона из-за коронавируса занимал 10-е место в чемпионате России. Также "Динамо" выступает в Восточноевропейской женской баскетбольной лиге (EWBL), в которой пробилось в финальную часть турнира.