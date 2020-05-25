Сезон евробаскетбола завершен: Евролига и Еврокубки возобновлены не будут

Руководство баскетбольной Евролиги проведя дистанционное совещание приняло решение досрочно завершить сезон.

Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, сообщает официальный сайт Евролиги.

"Здоровье и безопасность наших спортсменов, болельщиков, сотрудников, партнеров и местных сообществ остаются нашим главным приоритетом. Распространение COVID-19 не гарантирует, что все команды смогут проводить свои тренировочные сборы и готовиться к официальным играм в одинаковых условиях. Местные власти ввели различные ограничения на передвижение своих граждан, и нет никаких гарантий, что все команды смогут летать. Сокращенный график тренировочных сборов, по сравнению с ранее утвержденным трехнедельным минимумом, приведет к увеличению риска травм для игроков", - говорится в заявлении.

При этом в соответствии с "ценностями спортивной справедливости" принято решение не признавать ни одну команду чемпионом Евролиги и Еврокубка-2019/20. Изменений состава участников, в том числе сокращения числа команд, также не будет.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона.