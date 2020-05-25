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Сезон евробаскетбола завершен: Евролига и Еврокубки возобновлены не будут

Евросезон в баскетболе остался без победителей.

Сезон евробаскетбола завершен: Евролига и Еврокубки возобновлены не будут
Фото: ua-football.com

Руководство баскетбольной Евролиги проведя дистанционное совещание приняло решение досрочно завершить сезон.

Также принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, сообщает официальный сайт Евролиги.

"Здоровье и безопасность наших спортсменов, болельщиков, сотрудников, партнеров и местных сообществ остаются нашим главным приоритетом. Распространение COVID-19 не гарантирует, что все команды смогут проводить свои тренировочные сборы и готовиться к официальным играм в одинаковых условиях. Местные власти ввели различные ограничения на передвижение своих граждан, и нет никаких гарантий, что все команды смогут летать. Сокращенный график тренировочных сборов, по сравнению с ранее утвержденным трехнедельным минимумом, приведет к увеличению риска травм для игроков", - говорится в заявлении.

При этом в соответствии с "ценностями спортивной справедливости" принято решение не признавать ни одну команду чемпионом Евролиги и Еврокубка-2019/20. Изменений состава участников, в том числе сокращения числа команд, также не будет.

Розыгрыши Евролиги и Еврокубка были прерваны в марте из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что Евролига рассматривала различные варианты возобновления сезона.

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