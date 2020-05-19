В испанском баскетболе бунт: игроки отказываются выходить на паркет

Большинство баскетболистов Лиги Эндеса (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) проголосовали против доигрывания текущего чемпионата, который остановили в марте из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

При этом указывается, что Союз профессиональных игроков Испании опросил баскетболистов 12-ти клубов, которые должны выступить в заключительной части чемпионата. Более двух третей или 68% из 157-и опрошенных баскетболистов высказались против проведения заключительной части чемпионата.

Против голосовали в первую очередь игроки клубов Евролиги. От завершения чемпионата высказались все 16 баскетболистов "Барселоны", за которую выступает украинец Артем Пустовой.

Также в полном составе негативно отнеслись к рестарту игроки "Басконии". От мадридского "Реала" только два игрока из 16-ти проголосовали за продолжение чемпионата.

От "Валенсии" в опросе приняли участие 11 игроков - все они проголосовали против доигрывания.

За продолжение чемпионата голосовали "Сарагоса" (все 11), "Андора" (11 из 13-ти), "Гран Канария" (9 из 12-ти), "Тенерифе" (9 из 14) и "Ховентуд" ( 9 из 14-ти).