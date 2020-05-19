Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
Степанов объяснил, как изменится карантин в Украине с 22 мая
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
Киев с 22 мая перейдет ко второму этапу ослабления карантина
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
В 50% случаев заражения коронавирусом в Украине неизвестен источник инфицирования
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Украине подтвердили 260 новых случаев заболевания коронавирусом
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
В Молдове обнародовали видео с компроматом на президента Додона
ГлавнаяСпорт

В испанском баскетболе бунт: игроки отказываются выходить на паркет

Баскетболисты отказываются доигрывать чемпионат.

В испанском баскетболе бунт: игроки отказываются выходить на паркет
Фото: TalkBasket

Большинство баскетболистов Лиги Эндеса (высший дивизион системы баскетбольных лиг Испании) проголосовали против доигрывания текущего чемпионата, который остановили в марте из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

При этом указывается, что Союз профессиональных игроков Испании опросил баскетболистов 12-ти клубов, которые должны выступить в заключительной части чемпионата. Более двух третей или 68% из 157-и опрошенных баскетболистов высказались против проведения заключительной части чемпионата.

Против голосовали в первую очередь игроки клубов Евролиги. От завершения чемпионата высказались все 16 баскетболистов "Барселоны", за которую выступает украинец Артем Пустовой. 

Также в полном составе негативно отнеслись к рестарту игроки "Басконии". От мадридского "Реала" только два игрока из 16-ти проголосовали за продолжение чемпионата.

От "Валенсии" в опросе приняли участие 11 игроков - все они проголосовали против доигрывания.

За продолжение чемпионата голосовали "Сарагоса" (все 11), "Андора" (11 из 13-ти), "Гран Канария" (9 из 12-ти), "Тенерифе" (9 из 14) и "Ховентуд" ( 9 из 14-ти).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также