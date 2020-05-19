Полиция составила протоколы на три ночных клуба, которые работали во время карантина в Киеве

В Киеве полиция составила три протокола на развлекательные заведения, которые работали в условиях карантина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Должностных лиц этих заведений привлекли к ответственности по ст.44-3 КУоАП. Им грозит наказание в виде штрафа от 2000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в сообщении.

Информацию о несанкционированном возобновлении работы ночных клубов полиция узнала из Интернета. В результате проверки было обнаружено, что они действительно начали принимать посетителей во время карантина.

Сообщается, что заведения-нарушители были обнаружены в Печерском и Шевченковском районах Киева. Их управляющим грозит штраф от 34 000 до 170 000 гривен.

Напомним, что ранее в Голосеевском районе Киева полиция задокументировала факт нарушения правил карантина рестораном, который продолжал обслуживать клиентов.