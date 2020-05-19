В Ивано-Франковске задержали хакера, который выставил на продажу крупнейший за всю историю массив украденных данных

В Ивано-Франковске задержали хакера, известного под ником Sanix. В начале 2019 года он опубликовал на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресами электронной почты и 21 млн уникальных паролей, сообщили в пресс-службу СБУ.

О хакере писали иностранные издания The Guardian, Forbes и Newsweek, а телеканал Italia 1 посвятил ему целый сюжет. База, которую он выставил на продажу, является крупнейшим за всю историю массивом украденных данных.

"Специалисты установили, что продаваемая хакером база объемом 87 гигабайт является лишь малой частью количества данных, которыми он завладел. Подобных баз украденных и взломанных паролей у хакера было как минимум семь, общий объем которых составлял почти терабайт. В них входили персональные, в том числе и финансовые, данные жителей ЕС и Северной Америки", - говорится в сообщении.

СБУ получила информацию, что всемирно известным хакером Sanix может быть житель Ивано-Франковской области. Киберполиция зафиксировала за ним продажу баз данных с логинами и паролями к электронной почте, пин-кодами банковских карт, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal и других данных.

Готовится объявление подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.

Напомним, что в Черновицкой области разоблачили двоих братьев, которые взламывали учетные записи пользователей и продавали их на закрытых форумах. Они располагали информацией более 1,5 млн учетных записей граждан разных стран.