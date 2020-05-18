Фото: dsns.gov.ua

В Приморском районе Одессы на ул. Торговая, 20 рухнула часть четырехэтажного здания с мансардой на 30 квартир. Спасатели ищут под завалами пострадавших и разбирают разрушенные конструкции, сообщили на сайте ГосЧС

"Из дома вывели восемь жителей, в том числе двоих детей. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Частично повреждены три квартиры (4,2 и 3 этажи), где проживали 17 человек. Все они в момент происшествия отсутствовали. Также повреждена арка на первом этаже.

Фото: dsns.gov.ua

К ликвидации последствий обвала привлечены 86 человек и 23 единицы спецтехники, из них от ГосЧС - 45 человек и 10 единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, что 8 мая в Одессе обвалилась часть двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакурировали 10 жителей, еще 11 человек сумели выбраться сами.