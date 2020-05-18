"Из дома вывели восемь жителей, в том числе двоих детей. Предварительно, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Частично повреждены три квартиры (4,2 и 3 этажи), где проживали 17 человек. Все они в момент происшествия отсутствовали. Также повреждена арка на первом этаже.
К ликвидации последствий обвала привлечены 86 человек и 23 единицы спецтехники, из них от ГосЧС - 45 человек и 10 единиц техники.
Напомним, что 8 мая в Одессе обвалилась часть двухэтажного многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакурировали 10 жителей, еще 11 человек сумели выбраться сами.