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Во вторник в Киеве до +18, днем кратковременный дождь

Ночью в столице +7…+9 градусов.

Во вторник в Киеве до +18, днем кратковременный дождь
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 19 мая, в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков только в Ривненской и Волынской областях местами небольшой кратковременный дождь; днем местами небольшой кратковременный дождь, только в Черновицкой области и в Закарпатье без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +19…+26 градусов, в Волынской и Ривненской областях +16…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, только в Сумской области без осадков, днем кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой кратковременный дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +13…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

18 мая на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +14…+19 градусов, в Днепре возле Киева +13 градусов.

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