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В 96-й зенитно-ракетной бригаде ВСУ выявили масштабное воровство топлива

Задержаны три человека, главный подозреваемый - начальник тыла.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований и Национальной полиции раскрыли хищение топлива в 96-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится на сайте ГБР.

По данным следствия, начальник тыла одной из воинских частей вместе с несколькими военнослужащими и гражданскими лицами организовал схему по списанию топливно-смазочных материалов, которые потом незаконно продавали.

С марта 2020 года правоохранители задокументировали четыре факта вывоза из воинской части около 60 тонн топлива стоимостью больше 1,3 млн гривен. Также проверяются факты присвоения топлива на сумму около 10 млн гривен в 2018-2020 годах.

Фото: dbr.gov.ua

15 мая во время вывоза очередной партии топлива были задержаны три человека, им сообщили о подозрении. Были проведены 20 обысков, в ходе которых у предполагаемого организатора преступной группы нашли и изъяли 51,3 тыс. долларов.

Фото: dbr.gov.ua

Также установлено, что в марте этого года главный подозреваемый, применяя физическое насилие к одному из бывших своих партнеров, требовал от него 730 тысяч гривен - долю с продажи горючего.

Следствие ведется по ч.3 ст.189 (вымогательство) и ч.3 ст.410 (хищение имущества военнослужащим) Уголовного кодекса.

96-я Киевская зенитная ракетная бригада входит в Воздушное командование "Центр". Ее задача - защита воздушного пространства Правобережной Украины. Базируется в селе Даниловка недалеко от Киева.

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