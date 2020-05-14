ГБР объявило подозрение в растрате 850 000 грн экс-замначальника полиции Харьковской области

Также подозревается бывший ведущий инженер одного из отделов харьковской полиции.

Экс-заместителю начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области и бывшему ведущему инженеру одного из отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области объявили подозрение в растрате более чем 850 000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным следствия, в 2018 году заместитель начальника ГУ Нацполиции систематически совершал перечисление бюджетных денег одному из предприятий за фиктивный ремонт и сервисное обслуживание служебного автотранспорта. Его подчиненный в свою очередь заверял и передавал на подпись руководству акты выполненных работ, зная, что ремонтные работы не проводились", - говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах.

Процессуальное руководство досудебным расследованием совершает прокуратура Харьковской области. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения воли.

Напомним, что ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили двум оперуполномоченным полиции Харьковской области о подозрении в сокрытии убийства.