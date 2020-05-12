Верховный Суд оставил в силе приговор жительнице Луганской области, которая собирала информацию о перемещении военных ООС

Верховный суд оставил в силе приговор в виде пяти лет лишения свободы жительнице Луганской области, которая оказывала содействие террористам на Донбассе.

Контрразведка установила, что она собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Полученные ведомости она передавала главарям незаконного вооруженного формирования "2 АК народной милиции "ЛНР". Суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и осудил к пяти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Верховный суд отклонил кассационную жалобу осужденной и оставил в силе ранее вынесенный приговор.

Напомним, что в январе СБУ задержала двух жительниц Лимана Донецкой области по подозрению в информировании террористов "ДНР". Обе женщины прошли инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам, где кураторы отрабатывали им каналы связи, задачи, согласовывали условный "сленг" для передачи боевикам данных.