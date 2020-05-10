Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Окуевой

Одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой суд оставил под стражей на два месяца, передает hromadske.

По словам следователя по делу и адвоката подозреваемого Юрия Реуса, сторона обвинения просила оставить в силе меру пресечения, подчеркивая рисках побега, давления на других фигурантов и свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств.

Также отмечалось, что следствие не установило всех возможно причастных людей к совершению убийства, в частности - еще двух, чьи ДНК обнаружили на оружии.

Адвокаты просили выбрать наиболее мягкую меру пресечения Редькину, подчеркивая, что новые доказательства причастности их подзащитного к преступлению отсутствуют, а экспертизу по ДНК на оружии они считают сомнительной.

Также адвокаты отметили, что сам Игорь Редькин называет подозрение безосновательным и поддерживает в судебных заседаниях своих защитников. Выслушав все стороны суд оставил Редькина под стражей. Защита планирует обжаловать это решение.

Редькин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство), части второй статьи 15, пунктами 6, 11, 12 части второй статьи 115, частью первой статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные на дороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились супруги. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

12 января 2020 года полиция задержали человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате. Как оказалось, он находился под домашним арестом по подозрению в причастности к двум другим громким убийствам - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019 года).

Сообщалось, что всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательствам.

12 января полиция сообщила о задержании организатора убийства Амины Окуевой - Редькина.