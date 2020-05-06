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Верховный Суд рассмотрит дело Суркисов 15 июня

Судьи Большой палаты ВС ранее сообщили о давлении.

Верховный Суд рассмотрит дело Суркисов 15 июня
Фото: Макс Требухов

Большая палата Верховного Суда согласовала 15 июня как дату рассмотрения иска семьи Суркисов к Национальному банку. Об этом LB.ua сообщил источник в Верховном Суде.

Заседание назначено на 10:30.

Накануне Нацбанк сообщил, что Верховный Суд вернется к делу о вкладах Суркисов в Приватбанке 18 мая. Но, по словам собеседника LB.ua, это не соответствует действительности.

Суркисы пытаются доказать, что они не являются лицами, связанными с экс-владельцами Приватбанка, и на этом основании - отменить конвертацию их денег в капитал Приватбанка по процедуре bail-in.

Всего под bail-in попали деньги связанных лиц (не только Суркисов) на общую сумму 29,4 млрд гривен.

Дело Суркисов - одно из ключевых по Приватбанку. От него зависит возобновление процесса об обжаловании национализации учреждения.

Предыдущее заседание должно было состояться 27 апреля. Но тогда Большая палата Верховного Суда отложила рассмотрение дела в связи с обращением в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора по поводу вмешательства в деятельность судей, связанную с рассмотрением этого дела.

Напомним, что на этапе работы временной администрации в Приватбанке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in). Семью Суркисов тоже признали инсайдерами. Игорь Суркис имел в Приватбанке счет на 151 млн гривен, Полина Ковалик (жена Григория Суркиса) - 514,1 млн гривен, Григорий Суркис - 163,1 млн гривен, Марина Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн гривен, Рахмиль Суркис (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн гривен.

В мае 2017 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение комиссии НБУ о признании связанными с Приватбанком лицами семью Суркисов, а также отменил приказы временного администратора Приватбанка, которые касались счетов физлиц. В ноябре 2017 года Киевский апелляционный административный суд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

При рассмотрении этих дел НБУ указывал, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский - акционеры в т.ч. телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркиса с Приватбанком, а потому и родственники Игоря Суркиса считаются связанными с Приватбанком лицами.

Решение в пользу Суркисов будет означать, что все, кто был признан связанным лицом с банком, могут оспорить это, тогда государство рискует потерять около 29 млрд грн (сумма bail-in).

От этого судебного решения зависит также рассмотрение национализации Приватбанка в Шестом апелляционном административном суде.

Вікторія МатолаВікторія Матола, Редакторка відділу "Право"
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