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Жителя Полтавы, швырнувшего монеты в кассира супермаркета, оштрафовали на 8500 гривен

Видео этого инцидента попало в интернет.

Октябрьский районный суд Полтавы 12 мая оштрафовал местного жителя за хулиганство в отношении кассира супермаркета. В апреле этого года он швырнул монеты в женщину со словами: "Насобирала 20 гривен по рублю и тычет"; видео этого инцидента попало в интернет.

Копию приговора опубликовал в фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"Помните хама, который в одном из полтавских супермаркетов кинул горсть монет в лицо женщине кассиру? Сегодня был суд. Он вынес решение утвердить соглашение подозреваемого с прокурором о признании вины по статье хулиганство и оштрафовал на 8500 гривен", - написал Геращенко.

Мужчина признан виновным по ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Деньги ему предстоит выплачивать равными суммами в течение года.

Напомним, что с 2018 года в Украине начался процесс замены бумажных банкнот низкого номинала монетами. С тех пор появились монеты номиналом 1 гривна, 2 гривны и 5 гривен. 10-гривневую монету планируют ввести в обращение в середине 2020 года.

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