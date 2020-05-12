На территории воинской части в Киеве найден мертвым военнослужащий

В Киеве на территории воинской части найден мертвым военнослужащий.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Военной службы правопорядка в ВСУ.

Отмечается, что тело нашли с огнестрельным ранением головы.

"11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

Напомним, в марте в Житомире в подъезде своего дома был найден застреленным ветеран АТО.