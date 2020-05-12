УПЦ МП ожидает смягчения карантина в Киево-Печерской Лавре

"Все, кто был инфицирован, выздоровели или находятся на финальной стадии лечения".

Украинская православная церковь Московского патриархата ожидает смягчения карантинных мер в Киево-Печерской лавре.

Об этом "Українським Новинам" сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Скорее всего, в ближайшее время карантинные мероприятия будут ослаблены, потому что все, кто был инфицирован, на данный момент выздоровели или находятся на финальной стадии лечения", - сказал он.

По словам Климента, вопрос открытия Киево-Печерской лавры на данный момент пока не решен и УПЦ ожидает соответствующего решения властей.

Напомним, в Лавре было зафиксировано более 100 случаев коронавируса.