​Шмыгаль не исключает запуск метро и пригородного транспорта до середины лета

Точных прогнозов премьер пока дать не может.

В Украине пока отказались от запуска метро и междугородного сообщения из-за большого количества новых случаев коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ТСН.

По его словам, городской общественный транспорт работает, и в сотрудничестве с мэрами даже увеличили его количество.

"Метро и междугородный транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения заболевания", - отметил Шмыгаль.

По срокам восстановления работы метро и запуска междугородных сообщений, премьер-министр пока прогнозы не делает. Однако он заявил, что это возможно еще до середины лета.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что метро будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад - на четвертом этапе ослабления карантина в стране.