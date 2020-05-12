Боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится утренней сводке.

Под обстрелами оказались населенные пункты: Павлополь, Авдеевка, Красногоровка, Старогнатовка, Крымское, Южное.

С начала текущих суток боевики открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, в течение дня понедельника в зоне боевых действий на Донбассе произошел всего один обстрел.