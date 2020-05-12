Минэкоэнерго анонсировало зеленые номерные знаки для электромобилей с буквами "ZE"

В ДСТУ внесли новые зеленые номерные знаки для электромобилей. В частности, для транспорта на электродвигателях без двигателя внутреннего сгорания будут использовать буквосочетание "ZE".

Оно будет означать серию для транспортных средств, написал на своей странице в Facebook замминистра энергетики Алексей Рябчин.

"Вот так реализуется мой закон о зеленых номерах для электромобилей, который был принят в последний день Верховной Рады прошлого созыва. На фото - новые номерные знаки и серии согласно со стандартом ДСТУ 4278:2019", - пояснил он.

Кроме того, изменится цвет номерных знаков для электромобилей такси. Фон номера будет желтым, а не белым, а конечное буквосочетание, означающее серию такси, на которую выдана лицензия на право хоздеятельности по перевозке пассажиров (с электродвигателем без двигателя внутреннего сгорания) заменят на "TV".

Фото: facebook.com/alexrbchn

Рябчин высказал надежду, что вскоре зеленые номерные знаки появятся не только в ДСТУ, но и на практике.

Напомним, что за законопроект №10405 о введении спецномеров для электромобилей Рада VIII созыва проголосовала 11 июля 2019 г. В пояснительной записке к документу говорится, что одной из проблем, которая замедляет развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.

Приняв закон, Верховная Рада поручила МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, ГосЧС в течение полугода после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

Штраф за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей или создание препятствий водителям электрокаров предусмотрен в размере 340-510 грн. Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.

Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в начале августа.