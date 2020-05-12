Минэкоэнерго анонсировало зеленые номерные знаки для электромобилей с буквами "ZE"

В ДСТУ внесли новые зеленые номерные знаки для электромобилей. В частности, для транспорта на электродвигателях без двигателя внутреннего сгорания будут использовать буквосочетание "ZE".
Оно будет означать серию для транспортных средств, написал на своей странице в Facebook замминистра энергетики Алексей Рябчин.
"Вот так реализуется мой закон о зеленых номерах для электромобилей, который был принят в последний день Верховной Рады прошлого созыва. На фото - новые номерные знаки и серии согласно со стандартом ДСТУ 4278:2019", - пояснил он.
Кроме того, изменится цвет номерных знаков для электромобилей такси. Фон номера будет желтым, а не белым, а конечное буквосочетание, означающее серию такси, на которую выдана лицензия на право хоздеятельности по перевозке пассажиров (с электродвигателем без двигателя внутреннего сгорания) заменят на "TV".
Рябчин высказал надежду, что вскоре зеленые номерные знаки появятся не только в ДСТУ, но и на практике.
Напомним, что за законопроект №10405 о введении спецномеров для электромобилей Рада VIII созыва проголосовала 11 июля 2019 г. В пояснительной записке к документу говорится, что одной из проблем, которая замедляет развитие электромобильности в Украине, является вопрос оборудования мест для парковки и зарядки электромобилей, отсутствие соответствующих дорожных знаков.
Приняв закон, Верховная Рада поручила МВД, Минэкономразвития, Минрегиону, Министерству здравоохранения, ГосЧС в течение полугода после официальной публикации документа ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".
Штраф за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей или создание препятствий водителям электрокаров предусмотрен в размере 340-510 грн. Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать автомобиль нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора.
Президент Владимир Зеленский подписал этот закон в начале августа.