Как привезти авто из США без проблем

Уже не первый год рынок американских автомобилей привлекает покупателей в нашей стране. Соблазн взять подешевле порождает стабильный спрос на авто из США. Американские машины всегда отличались богатой комплектацией. Не зря многие автомобильные бренды выпускали топовые модели именно для американского рынка. Такие авто можно купить со вторых рук по довольно низким ценам. Компания America Motors оказывает услуги по доставке и оформлению автомобилей из Америки.

С чем может столкнуться покупатель американских автомобилей

Нечестные на руку дельцы есть не только в нашей стране. На авторынках Америки тоже не помешает быть особо внимательными и тщательно взвешивать все за и против покупки. Не всегда чересчур маленькая цена является бонусом для покупателя. Здесь нужно держать ухо востро.

Самые частые «разводы» при покупке на аукционе авто в США, и на что стоит обращать внимание покупателю.

Машина продается в одном штате, а документы на нее выданы в другом. Это должно сразу вызвать подозрение у будущего владельца. За этим может стоять все что угодно: угон, арест, неправдивые данные и т. д. Если не хотите проблем с таким автомобилем, лучше отказаться от покупки как бы не была привлекательна цена. На сайте в описании авто указаны повреждения, а на фото их нет. Скорее всего мошенник приобрел на аукционе разбитую машину, слегка приукрасил ее и выдает за авто в хорошем состоянии, но уже по другой цене. Машина начала сыпаться во время эксплуатации. Скорее всего вам продали груду металлолома, правда, искусно подрихтованную и покрашенную. Нечестные дельцы могут выдать автомобиль-утопленник с нерабочей электроникой и двигателем под видом побывавшего в легком ДТП. На автомобильных сделках могут наживаться и отечественные компании. Все платежи, связанные с покупкой авто проходят в электронном виде. Если сотрудник посреднической компании требует наличные деньги за какие-нибудь дополнительные услуги, стоит проверить этого перевозчика.

Что должен знать покупатель

Чтобы избежать неприятных ситуаций и разочарований при покупке авто из США, покупатель должен быть готовым ко всем нюансам сделки. Если же он покупает машину впервые, мы настоятельно рекомендуем обратиться к проверенному посреднику. Он возьмет на себя самые сложные моменты, начиная от поиска авто, его проверки и доставки к новому владельцу.

Прежде всего, покупатель должен знать, кто продает автомобиль: владелец или перекупщик. У перекупщика цена будет выше, и скорее всего он не расскажет о подводных камнях данной машины.

Покупка у страховой компании является достаточно надежным вариантом. Страховые компании, как правило, дают правдивые сведения о состоянии авто и его истории. Они предоставляют необходимые документы, которые понадобятся для ввоза и регистрации транспортного средства.

Желательно перед покупкой проверить историю автомобиля. Этот процесс лучше доверить компании, которая знает, как это сделать. Информация о всей подноготной будущего приобретения существенно облегчит выбор покупателю.

Услуги нашей компании

Компания America Motors надежный поставщик авто из Америки. Если вы приняли решение купить машину в Штатах без проблем и лишних затрат, это повод обратиться к нам. Сотни счастливых автовладельцев уже получили свои машины. America Motors зарекомендовала себя надежным перевозчиком и партнером. Наши услуги включают в себя:

поиск автомобиля;

правильный расчет цены авто с учетом всех расходов (ремонт, доставка, растаможка);

организация полного сопровождения автомобиля от этапа покупки на аукционе до растаможки в Украине;

ремонт автомобиля (по желанию клиента).

Сделайте первый шаг к своей мечте!