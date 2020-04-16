Украина завершила обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Донецкой области:

Александр Алакоз (гражданский); Николай Гриненко (военный); Николай Илюхин (гражданский); Владимир Карась (правоохранитель); Евгений Костев (гражданский); Александр Помеляйко (гражданский); Александр Садовский (гражданский); Вадим Сирык (гражданский); Виктор Шайдов (военный).

Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Луганской области:

Виталий Желдак (гражданский); Валентин Можаев; Сергей Миронич; Николай Полозов (гражданский); Алевтина Попова (гражданская); Сергей Русинов (гражданский); Иван Сливка (гражданский); Александр Сливка (гражданский); Александр Табачный (гражданский); Александр Штиль (гражданский); Александр Яковенко (гражданский).

Обмудсмен Людмила Денисова сообщила, что обмен в Луганской области проходил около пгт Счастье. Она добавила, что Виталий Желдак был осужден так называемым Верховным судом "ЛНР" и незаконно удерживался в Словяносербской исправительной колонии.

Александр Табачный - ветеран МВД Украины, имеет инвалидность, самый старший из тех, кто попал в плен. Содержался в Луганском СИЗО.

"Освобожденная женщина - Алевтина Попова, которая незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении во временно оккупированном Луганске. Была приговорена так называемым судом "ЛНР" да "госизмену", - пояснила обмудсмен.

Сергей Русинов - самый младший гражданин Украины, который вернулся на подконтрольную правительству территорию. Был задержан силовиками "ЛНР" в 2018 году за призывы к единству Украины в соцсетях и осуждение незаконных вооруженных формирований. Вся семья парня осталась на временно оккупированной территории.

"Прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение прошло в формате "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Представительница ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева сообщила, что три человека пожелали остаться на подконтрольной правительству Украины территории.

В пресс-службе СБУ уточнили, что на временно оккупированные территории выехали 14 граждан. Отмечается, что впервые обмен прошел по формуле, когда Украина получила больше человек, чем передала.

Напомним, что освобожденные в ходе очередного этапа взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО граждане две недели проведут в обсервации.