Украина завершила обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.
Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Донецкой области:
- Александр Алакоз (гражданский);
- Николай Гриненко (военный);
- Николай Илюхин (гражданский);
- Владимир Карась (правоохранитель);
- Евгений Костев (гражданский);
- Александр Помеляйко (гражданский);
- Александр Садовский (гражданский);
- Вадим Сирык (гражданский);
- Виктор Шайдов (военный).
Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Луганской области:
- Виталий Желдак (гражданский);
- Валентин Можаев;
- Сергей Миронич;
- Николай Полозов (гражданский);
- Алевтина Попова (гражданская);
- Сергей Русинов (гражданский);
- Иван Сливка (гражданский);
- Александр Сливка (гражданский);
- Александр Табачный (гражданский);
- Александр Штиль (гражданский);
- Александр Яковенко (гражданский).
Обмудсмен Людмила Денисова сообщила, что обмен в Луганской области проходил около пгт Счастье. Она добавила, что Виталий Желдак был осужден так называемым Верховным судом "ЛНР" и незаконно удерживался в Словяносербской исправительной колонии.
Александр Табачный - ветеран МВД Украины, имеет инвалидность, самый старший из тех, кто попал в плен. Содержался в Луганском СИЗО.
"Освобожденная женщина - Алевтина Попова, которая незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении во временно оккупированном Луганске. Была приговорена так называемым судом "ЛНР" да "госизмену", - пояснила обмудсмен.
Сергей Русинов - самый младший гражданин Украины, который вернулся на подконтрольную правительству территорию. Был задержан силовиками "ЛНР" в 2018 году за призывы к единству Украины в соцсетях и осуждение незаконных вооруженных формирований. Вся семья парня осталась на временно оккупированной территории.
"Прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение прошло в формате "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Представительница ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева сообщила, что три человека пожелали остаться на подконтрольной правительству Украины территории.
В пресс-службе СБУ уточнили, что на временно оккупированные территории выехали 14 граждан. Отмечается, что впервые обмен прошел по формуле, когда Украина получила больше человек, чем передала.
Напомним, что освобожденные в ходе очередного этапа взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО граждане две недели проведут в обсервации.