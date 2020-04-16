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Офис президента опубликовал список освобожденных из ОРДЛО украинцев

На подконтрольную правительству территорию вернулись 20 граждан. 

Украина завершила обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО, на подконтрольную правительству территорию вернулись 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Донецкой области:

  1. Александр Алакоз (гражданский);
  2. Николай Гриненко (военный);
  3. Николай Илюхин (гражданский);
  4. Владимир Карась (правоохранитель);
  5. Евгений Костев (гражданский);
  6. Александр Помеляйко (гражданский);
  7. Александр Садовский (гражданский);
  8. Вадим Сирык (гражданский);
  9. Виктор Шайдов (военный).

Освобожденные граждане, которые удерживались на территории отдельных районов Луганской области:

  1. Виталий Желдак (гражданский);
  2. Валентин Можаев;
  3. Сергей Миронич;
  4. Николай Полозов (гражданский);
  5. Алевтина Попова (гражданская);
  6. Сергей Русинов (гражданский);
  7. Иван Сливка (гражданский);
  8. Александр Сливка (гражданский);
  9. Александр Табачный (гражданский);
  10. Александр Штиль (гражданский);
  11. Александр Яковенко (гражданский).

Обмудсмен Людмила Денисова сообщила, что обмен в Луганской области проходил около пгт Счастье. Она добавила, что Виталий Желдак был осужден так называемым Верховным судом "ЛНР" и незаконно удерживался в Словяносербской исправительной колонии.

Александр Табачный - ветеран МВД Украины, имеет инвалидность, самый старший из тех, кто попал в плен. Содержался в Луганском СИЗО.

"Освобожденная женщина - Алевтина Попова, которая незаконно удерживалась с 2018 года в исправительном учреждении во временно оккупированном Луганске. Была приговорена так называемым судом "ЛНР" да "госизмену", - пояснила обмудсмен.

Сергей Русинов - самый младший гражданин Украины, который вернулся на подконтрольную правительству территорию. Был задержан силовиками "ЛНР" в 2018 году за призывы к единству Украины в соцсетях и осуждение незаконных вооруженных формирований. Вся семья парня осталась на временно оккупированной территории.

"Прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц - мы вернули 20 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение прошло в формате "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак

Представительница ОРЛО в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева сообщила, что три человека пожелали остаться на подконтрольной правительству Украины территории. 

В пресс-службе СБУ уточнили, что на временно оккупированные территории выехали 14 граждан. Отмечается, что впервые обмен прошел по формуле, когда Украина получила больше человек, чем передала. 

Напомним, что освобожденные в ходе очередного этапа взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО граждане две недели проведут в обсервации.

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