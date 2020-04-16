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УГКЦ передала медикам Патриарший дом во Львове

В нем медработники будут находиться на обсервации.

УГКЦ передала медикам Патриарший дом во Львове
Фото: risu.org.ua

Отель в Патриаршем доме Украинской греко-католической церкви во Львове передали медикам, которые будут в нем находиться для обсервации.

Об этом сообщает "Религоизно информаиционная служба Украины".

В среду, 15 апреля, здесь поселили первых 11 медиков 8-й клинической больницы Львова. Всего отель может принять 50 человек.

"Сегодня Патриарший дом во Львове, на улице Хуторивка 35б, поселил после недельного дежурства медиков из 8-й больницы. Они будут находиться на обсервации. Это медицинские сестры, врач, медицинские братья - всего их 11 человек. Чувствуют себя хорошо, на сегодня все здоровые, довольные условиями проживания, а также средствами коммуникации, которые там присутствуют", - рассказала руководитель Комиссии по делам пастырства здоровья Севастияна Карвацкая.

Напомним, УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы.

Ранее Патриарший эконом Украинской греко-католической церкви Любомир Яворский уточнил заявление предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука о готовности передать церковное пространство под госпитали для больных с коронавирусом. Он отметил, что в УГКЦ есть не только храмы, но и другое имущество, которое может пригодиться во время пандемии коронавируса.

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