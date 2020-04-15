В Калуше закрыли роддом из-за вспышки коронавируса среди медработников

Беременных и рожениц в учреждении нет.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа роддома Калушской центральной районной больницы (ЦРБ) в связи с заболеванием коронавирусом 14 медицинских работников.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Калушский роддом действительно закрыли в связи с тем, что заболевание коронавирусом подтверждено методом ПРЛ-диагностики у 14 человек, из них четверо - врачи: трое акушеров-гинекологов, один анестезиолог и 10 медсестер", - рассказала и.о. директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельская.

Она добавила, что беременных и рожениц в учреждении нет, пятеро рожениц сегодня будут выписаны.

Также в ОГА отметили, что всех беременных в городе "каретами" скорой помощи будут перевозить в Ивано-Франковский областной перинатальный центр или в городской родильный дом.

Первый замглавы ОГА Мария Савка сообщила, что за последние сутки в области от COVID-19 умер 55-летний мужчина.

"За последние сутки у нас, к сожалению, один лабораторно подтвержденный летальный случай. Это мужчина 55 лет, 1965 года рождения из г. Калуш, диагноз был подтвержден при жизни. Выражаем искренние соболезнования родным", - рассказала Савка.

По информации ОГА, всего в Ивано-Франковской области 27 летальных случаев от COVID-19, из них 14 мужчин и 13 женщин.

Напомним, 10 апреля Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковск из-за высокой летальности от COVID-19.