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Из-за взрыва возле львовской больницы погиб человек

Мужчина около 40 лет умер до приезда врачей.

Из-за взрыва возле львовской больницы погиб человек
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове на закрытой территории пятой городской клинической больницы со стороны улицы Левинского произошел взрыв.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта-1", депутат городского совета Игорь Зинкевич в фейсбуке.

Причины взрыва не известны.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пресс-служба Львовского городского совета подтвердила, что возле больницы произошел взрыв.

Погибший получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Мужчине было около 40 лет.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.

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