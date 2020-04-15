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Новые садовые триммеры Dnipro-M

Новые садовые триммеры Dnipro-M

Компания Dnipro-M не стоит в стороне от современных трендов и с неимоверной скоростью идет вперед. Встречайте усовершенствованные и современные бензиновые триммеры для травы марки Foresta!

Теперь вы с легкостью сможете скашивать жесткую траву, сорняки, не затрачивая при этом много времени. Триммеры марки Foresta имеют широкие возможности в использовании и достаточно вместительный бак с объемом 1,2 л, что не требует постоянной заправки и экономит время своего владельца!

Какие особенности имеют триммеры Foresta?

1. Благодаря качественным материалам, инструмент стал еще более надежен в использовании и прослужит своему владельцу много лет.

2. Сами же производители создали специальный прочный ремень через плечо, чтобы облегчить пользователю работу с инструментом.

3. Рукоятка триммера. Чтобы работа была продуктивной и быстрой, рукоятка мотокосы имеет небольшой изгиб. Благодаря этому, коэффициент полезного действия пользователя увеличится в разы.

4. Целостная штанга. Разработчики позаботились о своих клиентах и сделали целостную штангу из качественного и прочного алюминия, что значительно уменьшает вес инструмента и облегчает труд любого пользователя.

Что насчет преимуществ инструмента?

  • Бензиновые триммеры Foresta оснащены двухтактным двигателем с системой воздушного охлаждения;

  • Имеют режущий инструмент для скашивания в виде ножа (диаметр скашивания - 255 мм) и лески (диаметр скашивания - 400 мм);

  • Производительность работы обеспечивает мощный двигатель 2,6 кВт вкупе с рабочим объемом - 52 куб. см.

  • Вы можете пользоваться инструментом более трех часов, не заправляя его бензином.

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