Оккупанты в зоне ООС девять раз открывали огонь по украинским защитникам, пострадали трое военных

За 14 апреля поддерживаемые Россией оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных были ранены, еще один получил боевое поражение.

Четыре раза из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли по позициям ООС возле Авдеевки, Песков и Павлополя, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Против защитников Красногоровки вражеские войска применяли станковые противотанковые гранатометы. Рядом с Новомихайловкой российские наемники применяли ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Из гранатометов разных систем, пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Старогнатовке, Тарамчуке и Каменке.

"Агрессивные и преступные действия со стороны российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность", - добавили в Минобороны.

Напомним, 14 апреля во время плановых учебных стрельб в Донецкой области разорвался 82-мм миномет, в результате чего погиб один военный, еще восемь были ранены.