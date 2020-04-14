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Ветераны, волонтеры, церковники и предприниматели подготовили готовые пасхальные корзины к Пасхе

Кулечи уже освящены и доставляются бесплатно.

Ветераны, волонтеры, церковники и предприниматели подготовили готовые пасхальные корзины к Пасхе

Волонтеры благотворительного фонда «Армия добра», ветераны VeteranWork Woodwork, ресторан Capo di Monte при поддержке Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви организовали выпекание куличей и сбор пасхальных корзин со всеми необходимыми продуктами, освящением и их курьерской доставкой к Пасхе. Об этом сообщил ветеран Олег Кабан на своей Facebook странице.

«Такая инициатива поможет в это непростое время сохранить здоровье и подарить праздник вашим семьям!» - считают волонтеры.

Корзины стоимостью от 350 до 1500 гривен (домашняя, семейная, европейская) включают в себя, кроме пасхальных куличей и крашенок, домашнюю колбасу и копченый подчеревок, а также другие снадобья. Также можно купить «Благотворительный Пасхальный Набор» для людей со сложными жизненными обстоятельствами.

Корзины освящены священниками ПЦУ и УГКЦ.

Освящение состоится в субботу 18 апреля с 14:00 до 18:00. Доставка будет происходить 18 апреля с 15: 00-21: 00 и в день Пасхи с 07:00 до 11:00. Доставка по Киеву - бесплатно. Заказы принимаются до 16.00 пятницы - 17.04.

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