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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Днепре дебошир умер при задержании полицией

Мужчина избивал своего отца.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти мужчины в автомобиле патрульной полиции в Днепре.

Фото: dbr.gov.ua

Как сообщается на сайте ГБР, около 17:00 во вторник в полицию позвонил местный житель с жалобой на брата, который начал бить их отца.

После приезда полицейских дебошир бросился бежать, но был задержан во дворе соседнего дома. Он вел себя агрессивно, поэтому патрульные надели на него наручники и посадили на заднее сиденье служебного автомобиля.

Через 10 минут после этого мужчина перестал подавать признаки жизни. Патрульные и приехавшие на вызов медики пытались оказать первую помощь, но не смогли спасти задержанному жизнь.

Фото: dbr.gov.ua

Происшествие будут расследовать по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса - превышение власти сотрудником правоохранительного органа.

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